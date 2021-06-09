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Игрушки нашего детства

Игрушки нашего детства

Наверняка слышали выражение о "суровом советском детстве" и что де игрушки у советских детей были деревянными.

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Ирина Чещина
в пять лет у меня был большой железный синий грузовик, в кузове которого я любила сидеть ))) Все мальчишки мне завидовали ))) сейчас мне 57...
Nata
я в таком младшую сестру по дому возила. Радости было !
Николай
Большая пластмассовая рыба на колесиках у всех была.

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