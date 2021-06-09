Игрушки нашего детства

РЖАКАРазвлеченияИгрушки нашего детства Наверняка слышали выражение о "суровом советском детстве" и что де игрушки у советских детей были деревянными.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина Чещинав пять лет у меня был большой железный синий грузовик, в кузове которого я любила сидеть ))) Все мальчишки мне завидовали ))) сейчас мне 57...NNataя в таком младшую сестру по дому возила. Радости было !НиколайБольшая пластмассовая рыба на колесиках у всех была.Комментировать
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