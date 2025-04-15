Грузия: задержаны шесть мошенников, включая гражданина России

В Тбилиси задержаны шесть человек, включая россиянина, за мошенничество в местном баре. Граждане России, Армении, Украины и Грузии, действуя в сговоре, вымогали деньги у посетителей, оказывая давление на отказавшихся платить.
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