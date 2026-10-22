Микропредприятия, где минимум половина сотрудников — родственники, смогут получить статус социального предприятия, если их годовой доход не превышает 120 млн рублей.
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