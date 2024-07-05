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Военные новости ★ спецоперация

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Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае подвергся налету украинских дронов

Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае подвергся налету украинских дронов, сообщается о повреждении гражданских построек и прилете беспилотника на территорию электроподстанции.

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