Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае подвергся налету украинских дронов, сообщается о повреждении гражданских построек и прилете беспилотника на территорию электроподстанции.
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Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае подвергся налету украинских дронов, сообщается о повреждении гражданских построек и прилете беспилотника на территорию электроподстанции.
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