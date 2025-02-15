Колесные 152-мм САУ 2С43 «Мальва« и 2С44 «Гиацинт-К» (обе на шасси БАЗ-6010-027), используемые курсантами Михайловской военной артиллерийской академии в процессе обучения.
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Колесные 152-мм САУ 2С43 «Мальва« и 2С44 «Гиацинт-К» (обе на шасси БАЗ-6010-027), используемые курсантами Михайловской военной артиллерийской академии в процессе обучения.
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