Москвичи совершили почти 320 тысяч поездок на городском транспорте в рождественскую ночь

Жители Москвы в ночь с 6 на 7 января совершили почти 320 тысяч поездок на городском транспорте. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.