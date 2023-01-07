Вечерняя Москва

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Москвичи совершили почти 320 тысяч поездок на городском транспорте в рождественскую ночь

Жители Москвы в ночь с 6 на 7 января совершили почти 320 тысяч поездок на городском транспорте. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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