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Игнашевич о 2:1 с «Факелом»: «Надеемся, «Балтика» продолжит традицию прошлого сезона — набирать максимум очков дома»

Игнашевич о 2:1 с «Факелом»: «Надеемся, «Балтика» продолжит традицию прошлого сезона — набирать максимум очков дома»

— Сложная игра, тяжелая победа, соперник предложил много вертикального футбола. Хочется отдельно сказать спасибо ребятам, проявили свои лучшие качества, показали себя как настоящие мужчины, и победили.

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