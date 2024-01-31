Около 100 млрд рублей было выделено на развитие транспортного комплекса в Петербурге

На эти средства впервые за 30 лет будет проведено масштабное обновление подвижного состава. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что благодаря президенту на развитие транспортного комплекса в части общественного транспорта было выделено порядка 100 млрд рублей.