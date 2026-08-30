TMZ: Игрок колледжа Мика Джо Барнетт умер после травмы на матче

Мика Джо Барнетт, игрок колледжа Уильяма Джуэлла, скончался в субботу из-за травмы, полученной на матче против колледжа Форт-Льюис в штате Миссури.
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