Генеральный директор «Югры» объяснил провальный старт клуба в новом сезоне

Генеральный директор «Югры», депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Василий Филипенко заявил, что хоккейный клуб из Ханты-Мансийска неудачно начал сезон ВХЛ, поскольку команда летом сильно обновилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии