Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия подала в суд на МОК. Зачем нам это нужно?

Россия подала в суд на МОК. Зачем нам это нужно?

Законность дисквалификации ОКР после присоединения структур c «новых территорий» изучит арбитраж в Лозанне.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
При чём здесь МИД? Глупости не пишите!
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19 час.
SI
Sergey Ivanov
Интересно, мы все еще продолжаем платить взносы в МОК как «добросовестные плательщики»? Может, хватит изображать из себя «добросовестных»- и начать вести себя так, как они ведут себя по отношению к нам?
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19 час.
Людмила Фирстова
Сергей, на сайте была статья по этому вопросу, нет, Россия не платит МОК
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19 час.

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