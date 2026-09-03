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Ubiquiti упростила домашний Wi-Fi 7 — сеть теперь можно настроить за несколько минут. Представлен набор UniFi Home WiFi 7

Ubiquiti упростила домашний Wi-Fi 7 — сеть теперь можно настроить за несколько минут. Представлен набор UniFi Home WiFi 7

Основой системы стал облачный шлюз UniFi Express 7 Ubiquiti представила UniFi Home WiFi 7 — решение для создания домашней беспроводной сети, главным преимуществом которого компания называет простоту настройки.

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