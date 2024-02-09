Продавцы маркетплейсов обратились с требованиями в ФАС

Продавцы, торгующие товарам на маркетплейсах, обратились в ФАС в связи с новым функционалом. Как сообщает «Коммерсантъ», продавцы, которые реализуют свой товар через различные российские маркетплейсы, обнаружили повод обращения в Федеральную антимонопольную службу.
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