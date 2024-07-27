В РФ созданы отряды из участников SVO, для борьбы с мигрантами-преступниками и бандитами

юф юра федулов Наконец-то!!!Слава Богу, дождались! И это надо повсеместно, не забывая законодательных мер по мигрантам.

Юрий Николаев А всё к этому шло и по ходу ДОШЛО! Народ России об этом давно говорил. Но вот НУТРОМ чую, когда НАШИ ребятишки вернутся с ПОБЕДОЙ, средневековая сраная азия и кавказ ВЗВОЮТ белугами! И поделом будет!!!