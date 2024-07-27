Театр абсурда
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Театр абсурда

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В РФ созданы отряды из участников SVO, для борьбы с мигрантами-преступниками и бандитами

В РФ созданы отряды из участников SVO, для борьбы с мигрантами-преступниками и бандитами

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вот и настал долгожданный день.

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Комментарии
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юф
юра федулов
Наконец-то!!!Слава Богу, дождались! И это надо повсеместно, не забывая законодательных мер по мигрантам.
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11 час.
Юрий Николаев
А всё к этому шло и по ходу ДОШЛО! Народ России об этом давно говорил. Но вот НУТРОМ чую, когда НАШИ ребятишки вернутся с ПОБЕДОЙ, средневековая сраная азия и кавказ ВЗВОЮТ белугами! И поделом будет!!!
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2 час.
Alex Nемо
Какой официальный статус и в чьём подчинении будут эти отряды? В росгвардии более 300.000 человек, а толку никакого. Или они ждали когда придут ребята умеющие работать, а не создавать видимость?..
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1 час.

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