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Украина потеряла 1,2 млрд долларов из-за нарушений при закупках оружия в 2024 году

В 2024 году Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов в результате мошенничества, растраты и халатности при закупках вооружений.

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