Озвучены результаты проверки Россельхознадзором кафе, в котором отравилось более 30 приморцев

В Приморье установлено, что кафе, в котором отравилось более 30 человек, использовало сырье неподтвержденного качества и безопасности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на результаты исследования, проведенного Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора.
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