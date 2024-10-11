"Мать моей крестницы хочет, чтобы я дала 3900$ на празднование ее 4-летия"

То, что вы зарабатываете больше, не означает, что вы должны финансировать других. Автор этой истории попросила совета у пользователей сети, рассказав, что ее подруга попросила ее дать 3900 долларов на празднование 4-летия ее дочери (крестницы автора).
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