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Гизатуллин вошел в штаб «Адмирала». В сезоне-2012/13 он стал лучшим тренером ВХЛ

Экс-тренер «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин вошел в штаб «Адмирала». 53-летний специалист будет помогать Леониду Тамбиеву.

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