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Бывший главный кадровик Минобороны получил 12 лет за взятки на 62 млн рублей

Бывший главный кадровик Минобороны получил 12 лет за взятки на 62 млн рублей

Бывший начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов получил 12 лет колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет.

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