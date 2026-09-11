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Эксперт Бэндоу: США следует прекратить поддержку Украины для снижения эскалации

Эксперт Бэндоу: США следует прекратить поддержку Украины для снижения эскалации

Бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу призвал администрацию Дональда Трампа сократить поддержку Украины, чтобы снизить риск прямого военного столкновения между США и Россией.

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