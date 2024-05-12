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Фанаты «Реала» кричали «Мбаппе!» и «Золотой мяч» Винисиусу» во время чемпионского парада

По случаю празднования 36-го титула чемпиона Испании в это воскресенье Флорентино Перес выступил с речью.

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