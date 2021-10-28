ИИ одобрил истребление гражданских на войне и вождение в пьяном виде

Основанный на ИИ технологиях чат-бот, призванный давать этические советы, не справился со своей задачей, следует из данных эксперимента американского Института Аллена по вопросам искусственного интеллекта в Сиэтле, 28 октября пишет портал cnews.
Основанный на ИИ технологиях чат-бот, призванный давать этические советы, не справился со своей задачей, следует из данных эксперимента американского Института Аллена по вопросам искусственного интеллекта в Сиэтле, 28 октября пишет портал cnews.
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