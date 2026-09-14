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Почему подросток ничего не хочет и постоянно устает — и что с этим делать

Почему подросток ничего не хочет и постоянно устает — и что с этим делать

Усталость, апатия, тревога, отсутствие мотивации — с такими жалобами подростки всё чаще приходят к психологу Катерине Мурашовой.

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