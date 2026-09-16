Лавров считает, что переговоры по Украине возможны там, где будет удобно. Джабаров назвал ОАЭ оптимальной площадкой

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на Международном фестивале молодежи на вопрос о том, может ли Сербия стать площадкой для переговоров по украинскому урегулированию, заявил, что выбор места должен устраивать всех участников процесса.
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