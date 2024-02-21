В США заявили об отсутствии условий для переговоров по Украине

США не видят в ближайшее время условий для переговоров по украинскому конфликту. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве, сообщило Reuters со ссылкой на американского чиновника.
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