«Краснодар» дал шанс - никто его не упустил! На промежуточном финише

Даже две победы подряд не подняли «Зенит» с 5-го места, потому что все претенденты на чемпионство легкомысленных очков уже не теряют Еще три тура назад все были уже готовы досрочно отдать золотые медали футболистам «Краснодара»: 6 побед в шести матчах - старт воистину чемпионский.