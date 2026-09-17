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Спорт Уик-Энд

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«Краснодар» дал шанс - никто его не упустил! На промежуточном финише

«Краснодар» дал шанс - никто его не упустил! На промежуточном финише

Даже две победы подряд не подняли «Зенит» с 5-го места, потому что все претенденты на чемпионство легкомысленных очков уже не теряют Еще три тура назад все были уже готовы досрочно отдать золотые медали футболистам «Краснодара»: 6 побед в шести матчах - старт воистину чемпионский.

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