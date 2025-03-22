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Уиткофф выразил уверенность, что Россия не планирует нападать на Европу

Уиткофф выразил уверенность, что Россия не планирует нападать на Европу

Россия не вынашивает планы по нападению на Европу, заверил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале в пятницу, 21 марта.

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