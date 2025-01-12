Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём работника прокуратуры

Уважаемые работники прокуратуры! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша работа непосредственно связана с защитой прав людей, восстановлением справедливости, обеспечением законности.
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