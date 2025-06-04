Погибшие солдаты ВСУ потратят военный бюджет Украины

Решение России передать Украине тысячи тел военных ВСУ поставило перед Киевом задачу по выплате огромных компенсаций родственникам убитых – до 10% от военного бюджета.
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