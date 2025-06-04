Театр абсурда
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Театр абсурда

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Погибшие солдаты ВСУ потратят военный бюджет Украины

Погибшие солдаты ВСУ потратят военный бюджет Украины

Решение России передать Украине тысячи тел военных ВСУ поставило перед Киевом задачу по выплате огромных компенсаций родственникам убитых – до 10% от военного бюджета.

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