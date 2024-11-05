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В США заявили о нежелании Трампа и Харрис завершать конфликт на Украине

В США заявили о нежелании Трампа и Харрис завершать конфликт на Украине

Помогавший российским военным на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис потенциально могли бы положить конец украинскому конфликту, но не желают этого делать.

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