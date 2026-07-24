Богатство домохозяйств растёт быстрее ВВП: итоги 2025 года

Согласно отчёту McKinsey Global Institute, объём богатства домохозяйств в мире в 2025 году достиг 570 трлн долларов — показатель вырос на 40 трлн по сравнению с 2024 годом и более чем вчетверо превысил уровень 2000 года.
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