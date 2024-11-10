Байден отказался сообщать, о чем планирует говорить на встрече с Трампом

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден не стал информировать общественность о темах, которые он планирует обсудить с победителем президентской гонки Дональдом Трампом в ходе переговорного процесса.
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