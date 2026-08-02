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Не только о футболе

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«Ахмат» — «Спартак» в РПЛ, теннис, финал Лиги наций и водный ЧЕ

«Ахмат» — «Спартак» в РПЛ, теннис, финал Лиги наций и водный ЧЕ

    Яркое 2 августа: 16-летняя Лютова в финале Мемфиса, «Оренбург» — «Зенит» и «Краснодар» — «Факел», а ещё «Арсенал» — «Торпедо» в Первой лиге! ✅🏆🏐 14:30: США — Польша, Лига наций, мужчины, финал — 21:25, 25:23, 27:25, 23:25, 10:15 Лига наций (м) .

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