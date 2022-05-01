Агент Бэйла: Гарет всегда был счастлив в «Реале»

Агент Гарета Бэйла ответил критикам полузащитника мадридского «Реала». — Бэйл всегда был очень счастлив в «Реале», он был молод, кода приехал в Мадрид, его дети родились в городе, он любит город и его окрестности, — приводит слова агента Marca.