В Госдуме предложили сообщать семьям владельцев о риске потери участка

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов направил обращение к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с инициативой об обязательном информировании родственников владельцев заброшенных земельных участков о возможной процедуре изъятия, передает РИА Новости.
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