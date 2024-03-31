Учёным удалось обратить вспять развитие болезни Альцгеймера

Нейробиологи Фуданьского университета в Шанхае обнаружили, что потеря активности ключевого ионного канала в нейронах мозга ведет к накоплению токсичного белка, ответственного за образование бляшек, которые накапливаются при болезни Альцгеймера.
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