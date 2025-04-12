Арагчи: Иран и США на переговорах в Омане будут обсуждать только ядерное досье

Делегации Ирана и Соединенных Штатов на переговорах в Омане будут обсуждать только ядерное досье. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, которого процитировал катарский телевизионный канал Al Jazeera.