Энциклопедия ге...
ГлавнаяБлогСвежие новости о ...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия географа

50 подписчиков

Дворец у воды: личная встреча с Северным речным вокзалом и его скрытыми механизмами

Дворец у воды: личная встреча с Северным речным вокзалом и его скрытыми механизмами

Когда я впервые увидела это здание, стоя на палубе прогулочного катера, меня не покидало ощущение, что я смотрю на огромный белый лайнер, который каким-то чудом пришвартовался не у морского причала, а посреди химкинской воды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии