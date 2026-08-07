Дворец у воды: личная встреча с Северным речным вокзалом и его скрытыми механизмами

Когда я впервые увидела это здание, стоя на палубе прогулочного катера, меня не покидало ощущение, что я смотрю на огромный белый лайнер, который каким-то чудом пришвартовался не у морского причала, а посреди химкинской воды.
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