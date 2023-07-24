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Макаревич призвал израильтян выходить на улицы

Макаревич призвал израильтян выходить на улицы

Юрий Кот Вот все-таки верно утверждение, что либералы зациклены на своей светлейшей персоне, к ногам которой они готовы бросить и чужие жизни, так сказать, не побрезговав.

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Комментарии
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И
Искандер
На любой конюшне (к примеру) периодически у животных выводят глистов. И никого не интересует как глистам потом живётся. Главное чтобы не возвращались. Никогда. На хрена нам знать как мучается очередной жид, которому не жилось в России? Главное чтобы не возвращался.
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20 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Ну и что взять с ублюдка?
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19 час.
Виктор Рыбаков
Андрюсик евреям революцию хочет затеять? - Флаг ему в руки!Хотя израильтяне,скорее,вставят его ему в другое место.....
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19 час.

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