Макаревич призвал израильтян выходить на улицы

И

Искандер

На любой конюшне (к примеру) периодически у животных выводят глистов. И никого не интересует как глистам потом живётся. Главное чтобы не возвращались. Никогда. На хрена нам знать как мучается очередной жид, которому не жилось в России? Главное чтобы не возвращался.