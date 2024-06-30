Нардеп от оппозиционной Зеленскому либерально-прозападной партии «Голос» Ярослав Железняк опубличил почти полный список разнообразных обязательств Украины перед ее «международными партнерами» по принятию разнообразных новых законов и внесению изменений в действующие.
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