Чего требуют от Украины ее западные «партнеры». Хотелки США – отдельным списком

Нардеп от оппозиционной Зеленскому либерально-прозападной партии «Голос» Ярослав Железняк опубличил почти полный список разнообразных обязательств Украины перед ее «международными партнерами» по принятию разнообразных новых законов и внесению изменений в действующие.