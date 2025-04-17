Раскрыта возможная тактика российских бойцов по зачистке монастыря в Горнале

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов раскрыл ТАСС, что российские войска могут использовать нешаблонные подходы как в тактическом плане, так и в плане применяемых средств при освобождении Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области.