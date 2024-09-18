В Минобороны Японии заявили о запуске КНДР двух баллистических ракет Армия Северной Кореи сегодня утром осуществила пуски двух баллистических ракет.
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В Минобороны Японии заявили о запуске КНДР двух баллистических ракет Армия Северной Кореи сегодня утром осуществила пуски двух баллистических ракет.
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