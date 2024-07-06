Эко-семейный фестиваль в Харитоновском парке Екатеринбурга

В Харитоновском парке Екатеринбурга состоится фестиваль "Эко-семья", который состоится 6 июля. Организаторы мероприятия приглашают жителей города и гостей региона принять участие в различных мероприятиях, направленных на развитие экологической культуры среди населения.
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