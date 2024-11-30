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Мемуары Меркель раскрыли её мнение о Путине и НАТО

Мемуары Меркель раскрыли её мнение о Путине и НАТО

© Kremlin Pool/Globallookpress Ангела Меркель в мемуарах рассказывает о встречах с Путиным, Трампом и объясняет отказ Украины в НАТО из-за опасений военного ответа России.

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Комментарии
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НЕ
Натали Егорова
Хоспади, ну никак без Путина...И обязательно грязьку про вино прилепить, что за люди...Очень хитро все написано...
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22 час.

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