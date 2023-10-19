РИА «Новости»: данных о погибших при ударе по больнице в Газе россиянах пока нет

Сообщений о возможных жертвах среди россиян при атаке на больницу в секторе Газа пока не поступало. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
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