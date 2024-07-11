Экономика преподнесла "подарок" новому правительству Британии

Более быстрый рост экономики Великобритании - подарок новому правительству, сообщает Reuters.Экономика Великобритании в мае росла быстрее, чем ожидалось, что придало некоторый импульс новому правительству премьер-министра Кира Стармера, но усилило сомнения относительно того, снизит ли Банк Англии процентные ставки в следующем месяце.