При обоснованных запросах властей: Дуров сообщил о готовности Telegram передавать данные пользователей

Дуров: Telegram раскроет властям данные пользователей при юридическом запросе Роман Шимаев Руководство Telegram при поступлении обоснованных юридических запросов от судебных органов будет передавать властям IP-адреса и номера телефонов пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии