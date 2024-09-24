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Позитив для оптимистов

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При обоснованных запросах властей: Дуров сообщил о готовности Telegram передавать данные пользователей

При обоснованных запросах властей: Дуров сообщил о готовности Telegram передавать данные пользователей

Дуров: Telegram раскроет властям данные пользователей при юридическом запросе Роман Шимаев Руководство Telegram при поступлении обоснованных юридических запросов от судебных органов будет передавать властям IP-адреса и номера телефонов пользователей.

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