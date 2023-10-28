OpenAI стал стоить 86 млрд долларов. Это рекордный рост для отрасли

OpenAI ведет переговоры о продаже акций с оценкой в 86 млрд долларов, что превосходит совокупную стоимость известных брендовКомпания OpenAI, стоящая за ИИ-чатботом ChatGPT, ведет переговоры о продаже акций, которая может оценить компанию в 86 млрд долларов.
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