OpenAI стал стоить 86 млрд долларов. Это рекордный рост для отрасли

OpenAI ведет переговоры о продаже акций с оценкой в 86 млрд долларов, что превосходит совокупную стоимость известных брендовКомпания OpenAI, стоящая за ИИ-чатботом ChatGPT, ведет переговоры о продаже акций, которая может оценить компанию в 86 млрд долларов.