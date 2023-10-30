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Современное искусство

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Современный японский художник Кейта Моримото 森 啓太

Современный японский художник Кейта Моримото 森 啓太

Кейта Моримото | 森 森 森 (род. 1990, Осака, Япония) В настоящее время проживает в Токио (Торонто, Канада 2006-21) Образование 2012 Бакалавр изящных искусств, Университет OCAD, Торонто Текущие / Предстоящие выставки 2023 Соло, Ночная галерея, Лос-Анджелес, ноябрь 2023 Группа, MtK Contemporary, Киото, ноябрь 2023 Группа, Палаццо Коарди ди Карпенето, Турин, ноябрь 2023 Группа, Короче говоря, Париж, ноябрь 2023 Группа, короче говоря, Нью-Йорк, декабрь Персональные выставки 2023 "Немного ближе", КОТАРО НУКАГА, Токио 2022 "Между тенями", Галерея ATM, Нью-Йорк 2022 "Контрастные воспоминания", галерея Николаса Метивье, Торонто 2021 "После наступления темноты", КОТАРО НУКАГА, Токио 2020 "Сад огней", галерея Николаса Метивье, Торонто 2018 "Световой пассаж", галерея Николаса Метивье, Торонто 2016 "Странная гильдия", галерея Николаса Метивье, Торонто 2014 "Оазис", Галерея Юн, Монреаль 2014 "Ночные дозорные", Музей современного искусства, Торонто источник https://www.

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