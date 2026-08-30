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Царьград

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"Папа заходит в дом". Командир штурмовой группы рассказал, как "музыканты" вели уличные бои

"Папа заходит в дом". Командир штурмовой группы рассказал, как "музыканты" вели уличные бои

"Оркестр" создавали офицеры и бойцы, прошедшие несколько войн, много чего повидавшие и стремившиеся воплотить свои представления об идеально работающей военной машине.

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